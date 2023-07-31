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İstanbul'da mühimmat paniği: Sahil boşaltıldı

İstanbul'da Şile'nin Sofular köyünde birkaç gün önce yüzmek için sahile giren bir vatandaş denizde mühimmat olduğunu görünce jandarmaya haber verdi.

Ekleme: 31.07.2023 - 15:03 Güncelleme: 31.07.2023 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da mühimmat paniği: Sahil boşaltıldı
Olay, geçtiğimiz günlerde Şile ilçesinin, Sofular köyü, Sofular Halk Plajında yaşandı. Yüzmek için denize giren bir vatandaş denizde 30'a yakın patlamamış mühimmat gördü. Korku içinde denizden çıkan vatandaş, telefonla jandarma ekiplerine haber verdi.

İstanbul'da mühimmat paniği: Sahil boşaltıldı

VATANDAŞLAR UZAKLAŞTIRILDI

Olay yerine çok sayıda jandarma ve İtfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yüzmeye gelen vatandaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı.

SAS EKİPLERİ GELDİ

Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi.

İstanbul'da mühimmat paniği: Sahil boşaltıldı

KONTROLLÜ PATLATILACAK

Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mühimmatların olduğu yeri işaretledi. 30'a yakın patlamamış mühimmat Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.

DALGALARLA GELDİ

Olay yerinde ve denizin içinde araştırma yapan jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri patlamamış mühimmatların eski zamanlara ait olduğunu tespit ederken, ilk belirlemelere göre dalgalarla Şile sahiline kadar geldiği tahmin ediliyor.

İstanbul'da mühimmat paniği: Sahil boşaltıldı
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