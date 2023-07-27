Kalp krizi geçiren Astsubay Ali Buran şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de görevi başında kalbi durunca yaşama veda eden Buran için Kilis'te uğurlama töreni düzenlendi. Çobanbey Jandarma Danışman Komutanlığında görev yapan Buran için Kilis Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. Buran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda musalla taşına konuldu.Kıdemli Başçavuş Buran'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunup yapılan duanın ardından İstanbul'a uğurlandı.Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Suat Orhan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve silah arkadaşları katıldı.