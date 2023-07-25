Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde 'Fahiş fiyat'a dur denecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomotiv sektörüne ilişkin yürüttükleri faaliyetleri rakamlarla paylaştı. Bakan Bolat, düzenlemeye aykırı ilanlar için 35 milyon 447 bin idari para cezasının uygulandığı bilgisini aktararak, "Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır" dedi.

Otomotiv sektöründe oluşan dengesizliğe yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Ticaret Bakanlığı, uyarılara rağmen ilanlarını değiştirmeyenler hakkında 300 bin TL ceza tebliğlerini uyguladı. Bunun sonucunda aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin TL idari para cezası uygulandı.



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