Çocuklarınızı bundan koruyun! Youtuber Dila Kent'in videolarına tepkiler çığ gibi: Ahlaksızlığı böyle normalleştiriyor...

Çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Videolarında "Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in çocuklar için çektiği bazı videoların 1,5 milyondan fazla izlendiği görüldü. Bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, söz konusu rezil görüntüleri ve Dila Kent'in üslubunu eleştirerek, ebeveynlere "dikkat çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulundu.

Youtube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayımlanan zararlı içerikler, çocuklarının karakter gelişimini ve ahlakını olumsuz etkiliyor.Ebeveynler her ne kadar çocuklarını zararlı içeriklerden korumak için uğraşsa da 'çocuklar' için videolar çektiği iddia edilen bazı YouTube hesapları, ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyor ve çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor.YouTube'da yayın yapan Dila Kent, bu hesaplardan sadece biri... 5 milyona yakın abonesi bulunan Dila Kent isimli hesapta yayımlanan bazı videolar çocuklar tarafından 1,5 milyon izlenmeye ulaşıyor.Youtube kanalındaki bazı videolarda ise ahlaksızlığın normalleştirildiği görülüyor.Dila Kent'in bir videoda, 'Kucağına attı kızı farkında mısın?', 'Kızı tek seferde soy', 'Hayır o güzel kızı…' 'Öptü, bir şey yapmadı tamam' ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı ince ince işlediği görüldü.Bazı vatandaşlar da ebeveynlere 'Dikkat çocuklarımızı koruyalım' çağrısında bulundu.