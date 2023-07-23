İETT otobüsünde direk dansı rezaleti! Diğer yolculara aldırış etmediler .

Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan İETT otobüsünde rezalet yaşandı. Otobüsün üst katında yolculuk yapan bir grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Diğer yolculara aldırış etmeyen grup eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü. .

İETT otobüsüne bir grup direk dansı yaptı. Yolcular şaştı kaldı. Olay Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsünde yaşandı.Dün gece otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti.Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı. Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden gruptakiler kameralara yansıdı.Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti.