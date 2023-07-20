Derece kopmuş insan ayağı bulundu: Belediyenin anonsunu duyan şoke oldu!

Şaşkına çeviren olayın adresi Artvin'in Borçka İlçesi'ydi. Karşıköy'deki dere kenarında öğle saatlerinde balık tutan Mehmet Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark etti.Durumu hemen Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler konuyla ilgili inceleme başlatırken, Borçka Belediyesi'ne anons yapılması için konuyla ilgili başvurulması üzerine belediye hoparlörlerinden duyuru yapıldı.Kaybolan bir vatandaşa ait olma olasılığına karşın DNA testi için yapılan anons şaşkınlığa sebep oldu. Yapılan anonsta 'Artvin Borçka ilçesinde insana ait bir ayak parçası bulunmuştur.Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin Artvin Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulunmaları duyurulur' denildi. Öte yandan anons Kemalpaşa ve Hopa ilçeleri belediyelerinden de yapıldığı bildirildi.