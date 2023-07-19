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Karadenizli için 'imkansız' diye bir şey yoktur! Bakın ne yaptı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu, ortalama 60 derece eğimli dik yamaçta bulunan yolu olmayan evine yük taşıma sorununu sıradışı bir yönteme başvurdu. .

Ekleme: 19.07.2023 - 12:10 Güncelleme: 19.07.2023 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Karadenizli için 'imkansız' diye bir şey yoktur! Bakın ne yaptı
Trabzon Köprübaşı İlçenin Çifteköprü mahallesi sakinlerinden Hüseyin Kadıoğlu, evinin tamirinde kullandığı malzemeleri kapıya kadar çekecek yolu olmayınca çareyi sıradışı bir yöntem kurmakta buldu.

Kadıoğlu110 metre uzunluğundaki yamaca demir raylar sererek ilkel bir raylı sistem yaptı. Kadıoğlu, kurduğu sistem sayesinde hem kendisinin hem evine gelenlerin ulaşımını sağlıyor hem de yük taşımacılığında kullanıyor.

Karadenizli için 'imkansız' diye bir şey yoktur! Bakın ne yaptı

Çelik konstrüksiyon aksamlı makineleri üreten Hüseyin Kadıoğlu, Kadıoğlu, inşaatta kullandığı 300 ton malzemeyi kendi geliştirdiği aparatla taşıdığını belirterek 'Mesleğim makine imalatçılığı yani standart üretilmeyen özel işlerde kullanılan çelik konstrüksiyon aksamlı makineleri üretiyorum. Eski evimizi tamir etmek istedik ancak yolumuz olmadığı için buradan yük taşımak çok zordu. Ben de böyle bir aparat düşündüm makineyi yaptım yerine kurduk. İnşaatımızın bütün malzemesini bununla taşıdık. Burası meyilli ve dik bir arazi burada çalışmak değil yürümek bile zor. Böyle makinelerden mutlaka her mahalleye bir tane lazım. Bu ucuz bir sistem değil pahalı bir sistem. Ama kendi atölyemiz olduğu için fazla sıkıntımız olmadı. Boş zamanımızı değerlendirerek geniş bir zamana yayarak bunu yaptık. Elektrikle uzaktan kumanda ile çalışıyor. Elektrik kesilirse olduğu yerde kalıyor. Bu yörede böyle bir makine ilk kez yapıldığı için komşularımız binmekten korktular ancak beni bu makineyi kullanırken görünce yavaş yavaş alıştılar. Kendi canımı ortaya koyuyorum tehlikesi olsa üzerine çıkar mıyım? Makine 500 kilogram yük çeker tamamen kendi dizaynım. Bununla yaklaşık 300 ton yük taşıdım. İnşaat malzemesi taşıdığım için kabin yapmadım. İnşaatımız bitmek üzere inşallah daha modern bir şekilde oturma yerleri olacak daha geniş olacak şekilde yenisini yapacağım' diye konuştu.

Karadenizli için 'imkansız' diye bir şey yoktur! Bakın ne yaptı

Çevre sakinlerinden Mustafa İmamoğlu ise yaptığı açıklamada 'Evini yaptırmak için yol olmayınca kendisi de bu yolu seçti. Evin yapımında kullanılan bütün malzemeyi kendi yaptığı varangelle kapısına kadar getirdi. Bunun örneği Zonguldak'ta maden ocaklarında var. Buralarda başka örneğini görmedim. Bunun tasarımı biraz daha farklı emniyet açısından da daha güvenli. Ev ile başlangıç yeri arasındaki mesafe yaklaşık 100 metre. Kendisi çok iyi bir usta çok güzel yapmış' dedi.

Karadenizli için 'imkansız' diye bir şey yoktur! Bakın ne yaptı


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