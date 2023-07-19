CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş’tan 'değişim' çağrılarına olay gönderme: Önce kendilerinden başlayabilirler

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları sürüyor.Hatta Ekrem İmamoğlu artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, parti içindeki 'değişim' çağrılarına tepki gösterdi.Yarkadaş, en az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve 'değişim' istediğini söyleyen isimlerin istifa ederek örnek bir davranış sergileyebileceğini ifade etti.Taboola'danBarış Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'En az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve 'değişim' istediğini söyleyen arkadaşlar, işe kendilerinden başlayabilirler. Örneğin; partideki görevlerinden istifa edip kurultayda herhangi bir göreve talip olmayacaklarını açıklayarak örnek bir davranış sergileyebilirler..'Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz koyan ve 'değişim' hareketinin başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zoom üzerinden giriştiği 'darbe' hazırlığına tepki gösteren Yarkadaş, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:'Malum video CHP'nin kurumsal kimliğinin ve parti hiyerarşisinin 'değişim' adı altında nasıl yok edildiğini net bir şekilde gösteriyor. Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip 'arz ediyor.' İzlerken utandım…Daha önce söyledim; bir kez daha söylüyorum: Hem genel başkanın vekili, sözcüsü, temsilcisi olup hem de 'muhalif' olamazsın. Ya biri ya diğeri… Ya bu arkadaşlar istifa etmeli ya da genel başkan bu arkadaşları görevden almalıdır. Böyle bir saçmalık olmaz.'Gazeteci Nedim Şener ise CHP'yi sarsan skandal Zoom toplantısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Değişim' diyenlerin derdi koltukmuş. Her şey bir yana Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tüm seçimlerde sorumluluğu olan, son seçimde 'kazandık, kazanıyoruz' diyerek Bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı hesabı yapanlar yine koltuklarını korumaya çalışıp sadece Kılıçdaroğlu'nu göndermek için uğraşıyor. Sezar ve Brütüsler hikayesi.' ifadelerini kullandı.Avukat Burak Bekiroğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirme girişiminde bulunan isimler ile teröristbaşı Fethullah Gülen'in Onursal Başkanı olduğu Rumi Forum'da firari FETÖ unsurlarıyla fotoğraf çekilenlerin aynı kişiler olduğuna dikkat çekti.Bekiroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Engin Özkoç -Bülent Tezcan ve Gökhan Günaydın 'ın Zoom toplantısında İmamoğlu'na destek verip Bay Kemal'i devirme girişimine yönelik çalışma yapmaları bana ABD'de firari FETÖ unsurlarıyla Gülenin Onursal başkanı olduğu Rumi Forum'da çekilen şu fotoğrafları hatırlattı. Kadro aynı kadro.'