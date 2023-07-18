Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdü

İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü dehşet saçtı. Sahil yolunda polis kontrolünden kaçan şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Güzelgün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi