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Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdü

İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü dehşet saçtı. Sahil yolunda polis kontrolünden kaçan şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Güzelgün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Ekleme: 18.07.2023 - 12:31 Güncelleme: 18.07.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdüKorkunç kaza saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdü

Polis kontrolünden kaçtı
Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, polis kontrolünden kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdü

Sürücü gözaltında
Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.
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