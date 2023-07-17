FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve eşi yakalandı

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi sürüyor.Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.Bu kapsamda operasyonların ardı arkası kesilmiyor.Son olarak yapılan MİT ve İstanbul polisi yeni bir operasyon için harekete geçti.14 Temmuz günü Sancaktepe’de örgüt içinde “gaybubet” diye anılan bir hücreevine baskın yapıldı.Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda söz konusu hücre evine baskın düzenlendi.Operasyonda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen’in oğlu Selman Gülen, karısı Nur Gülen, Selman Gülen’in kayınpederi Bekir Öztürk ve kaynanası Mine Öztürk yakalanarak gözaltına alındı.Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, birçok dijital materyal ile birlikte yüksek miktarda dövize ve 2 sahte kimliğe el konulduğu öğrenildi.Konu ile ilgili yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selman Gülen ve Nur Gülen tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.