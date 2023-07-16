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Dağların arasındaki gizli hazine: Yerini çok az kişi biliyor duyan bölgeye akın ediyor

Tuzluca ilçesinde 55 dönümlük araziyi kaplayan tuz mağarası, yılarca tuz üretim merkezi olarak hizmet verirken Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve Tuzluca Kaymakamlığı'nın hazırladığı projeyle 2020 yılında 'tuz terapi merkezine' dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesine sahip mağaranın içinde yer düzenlemesi, ışıklandırma çalışmaları 15 Haziran 2021'de tamamlanarak Tuz Terapi Merkezi adıyla hizmete açıldı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere, kafeterya, hediyelik eşya bölümü ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti de veriliyor.

Ekleme: 16.07.2023 - 11:55 Güncelleme: 16.07.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Dağların arasındaki gizli hazine: Yerini çok az kişi biliyor duyan bölgeye akın ediyor
Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Terapi Merkezi'ni, hizmete girdiği 15 Haziran 2021 tarihinden beri yaklaşık 202 bin kişi ziyaret etti.

Hizmete girdiği 15 Haziran 2021 yılından bugüne kadar 202 bin kişinin ziyaret ettiği tuz terapi merkezinde haftanın belirli günlerinde yerel sanatçılar tarafından müzik ziyafeti sunuluyor.

Tuz Terapi Merkezi Müdürü Faruk Korkusuz, proje kapsamında idari bina, mağara içi yer düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmasının 15 Haziran 2021 tarihinde tamamlandığını belirterek, 'İşletmesini Tuzluca Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmakta olan Tuz Terapi Merkezi'nin 2'inci etabında ahşap malzeme kullanılarak 150 kişilik konferans salonunun yapıldı.

Astım, bronşit ve KOAH hastaları için şifa kaynağı olan tuz mağarasında ayrıca terapi odaları, kütüphane, oturma alanları, kafeterya, çocuk oyun alanı yapım projesi hazırlanmış ihale aşamasına girmiştir. Mağara dışında ziyaretçiler için oturma alanları, kafeterya, hediyelik eşya bölümü ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu gibi hizmetler verilmektedir' diye konuştu.

Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesine sahip mağaranın içinde yer düzenlemesi, ışıklandırma çalışmaları 15 Haziran 2021'de tamamlanarak Tuz Terapi Merkezi adıyla hizmete açıldı.

'IĞDIR'IN EN GÜZEL YERLERİNDEN BİRİ'

Bir program için geldiği Iğdır'da, Tuzluca Tuz Terapi Merkezini gezen Azerbaycan Bakü Yüksek Petrol Okulu Rektörü Elmar Gasımov, 'Yıllarca tuz çıkarılan bu mekan şimdi sağlık için de kullanılıyor. Iğdır'ın en güzel, en tarihi yerlerinden birisine inanıyorum ki gelecekte on binlerce kişi hem ziyarete gelecek hem de sağlık bulacaklar' dedi.
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