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Ülke genelinde ‘Aranan Şahıslar Uygulaması’ düzenlendi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde eş zamanlı olarak 8 bin 158 ekip ve 28 bin 148 personelle Aranan Şahıslar Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulama alanı içerisinde 2 bin 588 ikamet ve 5 bin 600 nokta tek tek bakılarak 916’sı hükümlü, bin 42’si yakalama emri ile aranan toplam bin 958 kişi yakalandı.

Ekleme: 13.07.2023 - 14:19 Güncelleme: 13.07.2023 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Ülke genelinde ‘Aranan Şahıslar Uygulaması’ düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinin sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Aranan Şahıslar Uygulaması' gerçekleştirildi. 2 bin 588 ikamet ve 5 bin 600 noktada yapılan uygulamada, 8 bin 158 ekip ve 28 bin 148 personel görev aldı.

ARANAN 1958 KİŞİ YAKALANDI

Aranan şahıslar uygulamasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 473 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 304 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 72 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 55 kişi ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 12 kişi olmak üzere; 916'sı hükümlü, bin 42'si yakalama emri ile aranan toplam bin 958 kişi yakalandı.Ayrıca 1'i çocuk olmak üzere toplam 7 kayıp şahıs bulundu.

Uygulamada ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 8 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


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