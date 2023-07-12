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Ankara'da FETÖ operasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada Ankara merkezli 6 kentte operasyon başlatıldı.

Ekleme: 12.07.2023 - 09:00 Güncelleme: 12.07.2023 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da FETÖ operasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararıTürkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi sürüyor.

Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Bu kapsamda operasyonların ardı arkası kesilmiyor.

FETÖ'ye operasyon
Son olarak güvenlik güçleri, haziran ayında kapsamlı bir operasyon için harekete geçti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyon için karar verdi.

47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Böylelikle ekipler, Ankara merkezli 6 ilde 47 şüpheli için düğmeye bastı.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
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