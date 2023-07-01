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AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu: Ait olduğum yerdeyim

Hulki Cevizoğlu, AK Parti'den milletvekili oluşuna şaşıranlara yanıt verdi. Cevizoğlu: "Ben Atatürk dedikçe CHP diyorum zannetti CHP'liler. Erdoğan eylemsel olarak Atatürkçü. Ait olduğum yerdeyim" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu: Ait olduğum yerdeyim
Ekleme: 1.07.2023 - 11:14 Güncelleme: 1.07.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu: Ait olduğum yerdeyim
28'inci dönemde entelektüel, gazeteci-yazar, genç, sanatçı ve sporculara kadar her kesimden ismin TBMM'de temsilini sağlayan AK Parti'nin gazeteci- araştırmacı yazar kontenjanından Meclis'e giren İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, şunları söyledi:

KİTAP YAZIYOR GİBİYİM
Hep vekilleri programlarımda ağırlamıştım. TBMM'ye gazeteci ve akademisyen kimliğimle geliyordum. Cevap veren taraf olarak ilk kez Meclis'teyim. 'Durmak yok yola devam' sloganını içselleştirerek hissediyorum.

Kendimi kitap yazıyormuşum gibi hissediyorum. Kitap yazarken araştırıp sabahlara kadar çalışıp yazarız ya, Meclis çalışmalarımız da bana kitap yazılırken yapılan hazırlıkları anımsatıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu: Ait olduğum yerdeyim

ATATÜRK DEDİKÇE CHP ZANNETTİLER
'Sen başka bir mahalleden geliyorsun' diye kızanlar, 'Neden AK Parti'desin' diyenler oldu. Başka mahalleden geldiğim düşüncesine katılmıyorum.

O mahalleden bana, 'Sen daha çok CHP'lisin' diye bakanlar vardı ama öyle değil. Ben Atatürk dedikçe CHP diyorum zannetti CHP'liler. Ben hiç CHP demedim. Ben hep Atatürk ilkelerinden konuştum, onları savundum.


Eleştirdiğim ya da desteklediğim konularda hep bu ilkeler çerçevesinde konuştum. CHP tabanı ve yönetimi bunu ben CHP'yi alkışlıyormuşum gibi algıladı ve o yüzden kızdılar. 'Sen bizdendin, neden oraya gittin?' diye bir algı oldu. Kesinlikle bir algı yanılgısı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu: Ait olduğum yerdeyim

İNÖNÜ PARTİSİ
O zaman da CHP'yi çok eleştiriyordum, şimdi de eleştiriyorum. Atatürk ilkelerinin CHP'de olmadığını gördük. 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar ama değiller. Olsa olsa kendilerini tanımlasak, 'İnönü'nün partisi' diyebiliriz.

CHP'de Atatürk'ün ruhu ve ilkeleri değil, İnönü'nün ruhu, ilke ve davranış kalıpları yaşıyor. 1938'de Atatürk ün bedensel ölümüyle birlikte ilkelerini de öldürdüler. Bunu öldürenler de CHP'nin kendisi.

FİKREN HEP BURADAYDIM
Sahada 'Senin bize gelmen için çok dua ettik' dediler. Bu, beni aşırı duygulandırdı, onur duydum. Yeni dönem kabine üyelerimizden bir isim de İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında koluma girdi ve babasının 'Bu adamı neden davet etmiyorsunuz' dediğini anlatmıştı.

Babasına selamlarımı iletiyorum. 'Fiziken aranızda değildim ama fikren hep buradaydım ben' dedim. Ait olduğum yerdeyim. Kendimi hiçbir zaman CHP'ye yakın hissetmedim. Vekil olarak Anayasa komisyonunda olmaktan mutluyum. Buna imza atacağız ve yeni anayasada bizim de tuzumuz olacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu: Ait olduğum yerdeyim

ERDOĞAN EYLEMSEL ATATÜRKÇÜ
Milli irade, antiemperyalist ve demokrasiye bağlılık, eylemsel olarak iş yapabilmek bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'da var. 'Erdoğan tek adam' diyorlar, bunların hepsi palavra.

Erdoğan halkı ile birlikte yürüyen bir lider. Yerli, milli ve vatansever olmanın en büyük özelliği Atatürk'te var, o da antiemperyalist olmak. Antiemperyalist çizgiyi Erdoğan'da da gördüm. Erdoğan eylemsel olarak Atatürkçü. Erdoğan da dur durak bilmeyen çalışma var.


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