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Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı! Son 17 ayın en düşük seviyesi...

Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon oranı asgari ücret, memur zammı, emekli maaşı gibi bir çok veriyi etkilediğinden milyonların takibindeydi. TÜİK'in TÜFE verilerini paylaşması sonrası 'Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne oldu' sorusu yanıt buldu. Mayıs 2023'te enflasyon aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı! Son 17 ayın en düşük seviyesi...
Ekleme: 5.06.2023 - 10:03 Güncelleme: 5.06.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı! Son 17 ayın en düşük seviyesi...
Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok verinin belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklandı.

MAYIS 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşerek son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 bandında olması bekleniyor.

SON 17 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşerek son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.
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