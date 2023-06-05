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Ankara’yı şimdi de fareler bastı! Vatandaştan tepki yağdı: “CHP pişmanlıktır!”

Ankara'yı sel aldı. Günlerdir başkentte devam eden sağanak yağış nedeniyle birçok evi ve işyerini su bastı. Vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuzluğundan yakınırken ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki yağdı. Son olarak başkent sokaklarını fareler bastı. Ankaralılar çağrı yaptı: Mansur Yavaş'ın balonu söndü! CHP pişmanlıktır!

Ankara’yı şimdi de fareler bastı! Vatandaştan tepki yağdı: “CHP pişmanlıktır!”
Ekleme: 5.06.2023 - 14:32 Güncelleme: 5.06.2023 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Ankara’yı şimdi de fareler bastı! Vatandaştan tepki yağdı: “CHP pişmanlıktır!”
CHP, belediyecilikte sınıfta kaldı. Liyakatsizlik ve tedbirsizlik, Ankaralıları kızdırdı. Ankara'da günlerdir etkili olan sağanak yağmur, hayatı felç ederken gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Yollara asfalt atmak yerine yağmur için döşenen mazgalları ve rögarları asfaltlayan Yavaş'ın iş bilmez ekibi nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı.

3 YILDIR AYNI SIKINTI

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayaline kapılıp aylardır Ankara'ya uğramayan Mansur Yavaş'ın sorumsuzluğuna tepki yağdı. Başkentte selle mücadele sürerken şimdi de caddeleri fareler bastı… 3 yıldır aynı sıkıntıları yaşadıklarını belirten Ankaralılar, şehri yönetemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a isyanını şu sözlerle anlattı:

VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI

Suat Yılmaz: 3 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Buraya çöpleri biriktiydiler konteynır koydular fareler çoğalmaya başladı. Yağmurlu günlerde lağım fareleri gezinmeye başlıyor. Ankara bakımsız olduğu için bunlar yaşanıyor.

Eylül Selçuk: Burası Ankara, CHP pişmanlıktır.

Özkan Öztürk: Mansur Yavaş, bırak işi ehli yapsın.

Ankara’yı şimdi de fareler bastı! Vatandaştan tepki yağdı: “CHP pişmanlıktır!”

RÜYA GÖRÜYOR!

İskender Köse: Bir kalp yapmayı beceremeyen Ankara'yı yönetmeyi nasıl becersin.

Hasan Türker: Herkes çapı kadar konuşmalı. Çapına göre işlere aday olmalı. 4 yıldır Ankara'yı sel götürüyor, İstanbul'u bir karış kar teslim alıyor. Utanmadan 'ülke yöneteceğiz' rüyası görüyorlar. Herkes haddini bilmeli.

Ömer Faruk: Belediye olarak yağmur yağınca tabi ki teyakkuza geçilecek ama önemli olan daha önceden yağmur suyu kanallarının temizlenmesidir. Yağmur yağdıktan sonra şu kadar araç şu kadar personel çalışıyoruz diye paylaşımlar yapmanın, uyarı mesajları atmanın çok bir anlamı yok.

YOK MU BUNUN ÇARESİ?

Mehmet Can Okkalı: Yağmur yağması normaldir. Normal olmayan başkent Ankara'nın her yağmur yağdığında kilitlenmesi, halkın perişan olmasıdır. Mansur Yavaş 4 senedir belediye başkanı. Neden bu konuda bir önlemi yok? Neden mazgallar, rögarlar ve yağmur suyu kanalları tıkalı ve temizlenmiyor?.

Aydın Ünal: Ankara'da hayat felç. Önlem yok, mücadele yetersiz. 4 yıldır şişirilen Mansur Yavaş'ın balonu da söndü. Suskunluk ve altı boş imaj çalışmasıyla buraya kadar. Çok yazık.

Mehmet Akif Koç: 4 yılda hiç mi bir şey yapılmaz, memleketin başkenti her yağmurda rezil olur mu böyle, yok mu bunun çaresi?

HİZMET YOK ALGI VAR!

Elif Şahin: 4 yıldır hizmet yerine algıyla Ankara'yı yönetmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara'yı kendi kaderine terk etti. Her yağmur yağdığında Yavaş oradan kayboluyor.

Oğuzhan Atsız: Mansur Yavaş 'Görev sürem bittiğinde Kızılay Meydanı'nda başım dik yürüyeceğim' diyordu. O görevde iken yağmur yağınca Ankaralı sokakta yürüyemiyor.


Ankara’yı şimdi de fareler bastı! Vatandaştan tepki yağdı: “CHP pişmanlıktır!”
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