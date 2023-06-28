Kurban Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlandı: İşte yurttan bayram manzaraları!

Kurban Bayramı, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Sabahın ilk saatlerinde camiler doldu taştıBayram namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya Camii'ne gelmeye başladı. Cami namaz vaktinden önce dolarken, içeride yer bulamayanlar seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.Namaza gelen Uğur Ceritli, 'Biz özellikle normal vakitlerde de gelmeye çalıştık. Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Yani her vakitte girmeye çalıştık içeriye. Yani inanılmaz bir havası var. Bizim orada da tarihi camiler var ama Sultanahmet ile Ayasofya inanılmaz. Keşke daha önce gelseydik diyoruz. Allah razı olsun ibadet açanlardan. İnşallah daim olur'Mehmet Binici ise, 'Çok güzel bayramlar geçiriyoruz. Rabbimize binlerce şükürler olsun. Depremdeki kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Geri kalanlara Allah sabır versin. Bütün dünyada barış ve huzur istiyoruz. Başka da bir şey dileğimiz yok' diye konuştu.Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Erken saatlerde gelen vatandaşlar, cami içerisinde yer bulamayınca avluya serilen kilim ve hasırların üzerinde namaz kıldı.Malatya'nın Darende ilçesinde Kurban Bayramı namazı için ''Somuncu Baba' adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.Aksaray'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla Ulu Cami'ye gelerek bayram namazını kıldı.Ankara'da bazı vatandaşlar Kurban Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.İşte Yurttan Bayram manzaraları...