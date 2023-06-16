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Yandaş Fatih Portakal zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Emekli ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aldığı yenilgi sonrası 'değişim' çağrılarına kulak tıkaması, sert eleştirilerin hedefi haline gelmeyi sürdürüyor. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından CHP'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. 'Seçim kaybeden lider çekilmesini bilmiyorsa, delegenin devreye girmesi gerekmez mi?' diye soran Portakal, "Unutmayalım ki, umutsuz seçmen, umutlanmak için kendine mutlaka yeni partiler bulur. Bulacaktır da. Kerhen oy vermeye artık hayır" ifadelerini kullandı.

Yandaş Fatih Portakal zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Emekli ol
Ekleme: 16.06.2023 - 13:05 Güncelleme: 16.06.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Yandaş Fatih Portakal zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Emekli ol
Seçim mağlubiyeti, parti meclisi ve MYK'nın değişmesi, tüm danışmanların görevden alınması. Son olarak Abdüllatif Şener'in “CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na oy vermedim” demesi. Kılıçtaroğlu görmüyorsa, kurultay delegelerinin görmesi gerekir… Seçim kaybeden lider çekilmesini bilmiyorsa, delegenin devreye girmesi gerekmez mi? Ana muhalet güçlü olmazsa iktidar vazgeçilmez hisseder kendini. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken belli: emekli olması. Kurultayda emanetçiye görevi verdirmemesi. Müdahalesiz demokratik yarışı sağlamasi. Yapacak mı? Belli ki o da koltuğu seviyor. Zor gibi. Kaybedense değişim isteyen insanlar olacak. Birileri ona net şekilde hatırlatmalı: CHP böyle gitmez.

Kerhen oy vermeye artık hayır!
Sadece lider değişikliği mi? Elbet de hayır. Parti olarak görevini, hedeflerini, rotasını da netleştirmeli. Kanımca dümendeki kaptan ve ekibi şu anda nereye savrulduklarını bile bilmiyorlar. Unutmayalım ki, umutsuz seçmen, umutlanmak için kendine mutlaka yeni partiler bulur. Bulacaktır da. Kerhen oy vermeye artık hayır!'
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