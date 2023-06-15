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Tarım-ÜFE yıllık yüzde 50,79 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 50,79, aylık yüzde 2,14 arttı.

Ekleme: 15.06.2023 - 11:32 Güncelleme: 15.06.2023 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Tarım-ÜFE yıllık yüzde 50,79 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,79 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 120,64 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,22 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,01 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 8,95 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,72 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,51 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82 artış gerçekleşti.

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Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,87 ile lifli bitkiler ve yüzde 39,57 ile sebze ve kavun-karpuz kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 129,64 ile yağlı meyveler ve yüzde 115,00 ile çeltik oldu.

AYLIK TARIM-ÜFE'YE GÖRE 2 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 8 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 7,68 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 0,08 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 18,67 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 10,91 ile lifli bitkiler oldu.

Mayıs 2023'te, endekste kapsanan 82 maddeden, 24 maddenin ortalama fiyatında azalış, 50 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
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