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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 5.392,47 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25 ile spor oldu.

Ekleme: 15.06.2023 - 13:54 Güncelleme: 15.06.2023 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldiGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,70 puan artarak 5.392,47'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,52 ve holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutmasının ardından dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, neredeyse tüm Fed yetkililerinin, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü belirterek, temmuz toplantısı hakkında da karar vermediklerini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında Fed'in 25 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler yüzde 72 seviyesine çıkarken, sınırlı da olsa Banka'nın, faiz artırım döngüsünü yüzde 5,50-5,75 seviyesinde tamamlayabileceği öngörüsü de bulunuyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.400 ve 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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