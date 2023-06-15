Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI