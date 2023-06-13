Bakan Koca açıkladı: 'Yılın 5 ayında 1401 hasta hava yoluyla hastanelere taşındı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılın ilk 5 ayında, helikopter ve uçak ambulanslarla 1401 kişinin hastanelere nakledildiğini duyurdu.

Yeni kabinede de Sağlık Bakanlığı görevini sürdüren Fahrettin Koca, Twitter hesabından 2023 yılının ilk 5 ayında toplamda 1401 kişinin hastanelere taşındığını bildirdi. Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:'2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere 1401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar, ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum.'