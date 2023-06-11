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Beyaz Gazete
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Parti yönetiminden Kılıçdaroğlu'na bir itiraz daha: MYK değiştirerek değişim olmaz

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' talepleri ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'nun parti MYK'sını değiştirmesinin bir değişim anlamına gelmediğini belirten Günaydın, "Şu ana kadar 150'nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP'de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK'nın toplumu beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

Parti yönetiminden Kılıçdaroğlu'na bir itiraz daha: MYK değiştirerek değişim olmaz
Ekleme: 11.06.2023 - 11:05 Güncelleme: 11.06.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Parti yönetiminden Kılıçdaroğlu'na bir itiraz daha: MYK değiştirerek değişim olmaz
Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden gelen eleştiriler dozunu artırdı. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen kurmaylar, 'değişim' taleplerinin karşılık bulmadığını, yalnızca parti MYK'sını değiştirmekle bir çözüm bulunamayacağını açıkladı. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere pek çok CHP'li, Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da partisi tarafından fonlanan Halk TV'de bu değişim talepleri ile ilgili konuştu.

'MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz.'
Kılıçdaroğlu'nun parti MYK'sını değiştirmesinin bir değişim anlamına gelmediğini belirten Günaydın, "Şu ana kadar 150'nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP'de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK'nın toplumu beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

MYK'ya bir eleştiri daha
Partisinin kırsal alandan yeterli oy alamadığını söyleyen Günaydın, parti yönetimine bir eleştiride daha bulunarak, "Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok. Biz eğer kırsal alandan oy alamadığımızı düşünüyorsak olan o koltuğu iptal mi etmeliyiz, yoksa oraya uygun bir arkadaşımızı mı yerleştirmeliyiz?" diye konuştu.
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