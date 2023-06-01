Kocaeli'de bıçaklı silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi gözaltında

Kocaeli Gebze'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Ulus Mahallesi 2142. Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen ve silah da kullanılan olayda, A.Ö. bıçakla yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Bölgede yapılan incelemede, 4 boş mermi kovanı bulundu.Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Soruşturmayı sürdüren ekipler, olaya karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.