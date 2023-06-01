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Karadeniz gazında ilk müjde tamam, sıra ikincisinde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan "bir ay ücretsiz doğalgaz" kapsamında, 19.8 milyon doğalgaz abonesinin tamamına bu ay "sıfır" fatura çıkarıldı. 31 mayıs itibariyle devletin doğalgaz faturalarına yaptığı destek 10 milyar TL'yi aşarken, destekten faydalanmayan hiçbir abone kalmadı.

Karadeniz gazında ilk müjde tamam, sıra ikincisinde!
Ekleme: 1.06.2023 - 10:21 Güncelleme: 1.06.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz gazında ilk müjde tamam, sıra ikincisinde!
Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

Karadeniz gazında ilk müjde tamam, sıra ikincisinde!

SAYAÇLARIN TAMAMI OKUNDU

24 Nisan'ın milat olarak alındığı düzenleme kapsamında bu tarihten sonra vatandaşlara giden ilk doğalgaz faturalarından ücret alınmamaya başlanmıştı.

Fatura bedeli olarak 'sıfır' yazan faturalar, 'Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun' mesajlarıyla hanelere ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ücretsiz doğalgaz müjdesi kapsamında Türkiye çapında doğalgaz sayaçlarının tamamı okunarak 19.8 milyon abonenin tamamına ücretsiz faturaları ulaştırıldı. Devletin bu kapsamda ödediği fatura tutarı 31 mayıs itibariyle 10 milyar TL'yi aştı.

Karadeniz gazında ilk müjde tamam, sıra ikincisinde!

SIRADA ÜCRETSİZ 25 METREKÜP VAR

Bu ay itibariyle ise Başkan Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan 25 metreküp hediye uygulaması devreye girecek ve 11 ay boyunca konut, ibadethane ve cemevlerindeki doğalgaz kullanımlarının 25 metreküplük kısmı devlet tarafından karşılanacak. Sektör yetkilileri bu destekten faydalanma yöntemini ise şöyle özetliyor:

'İlk ücretsiz gelen faturaların ve kartlı sayaçların hesaplanan hak edişlerinin ardından mutfak ve sıcak su kullanımları için olan 25 metreküplük destek hayata geçecek. Desteklemede '25 metreküpe kadar' denildiği için yine faturalı ve ön ödemeli tüm sayaçlar okunacak.

Diyelim 30 metreküp tüketildiyse faturalı sayaç kullananlara 25 metreküpü düşürülerek sonraki ay için 5 metreküp kullanım için fatura çıkarılacak. 10 metreküp tüketim varsa ise yine fatura bedeli 'sıfır' olacak şekilde fatura düzenlenecek. Aynı şekilde kartlı sayaç kullananlarında sayaçları okunacak.

Onlarında 25 metreküpe kadar olan kullanımları yine hanelerine alacak olarak yazılacak. İlk yüklemeye ne zaman giderlerse alacak olarak hanelerine yazılan metreküpler kendilerine ücretsiz olarak verilecek.

Örneğin haziranda 15 metreküp, temmuzda 20 metreküp bir kullanım olduysa, burada kartlı sayaçlarda vatandaş daha önce bedelini ödeyerek aldığı doğalgazı kullanmış olacağı için, sonraki dönemde ne zaman yükleme yaparlarsa buradan hak edişleri olan 35 metreküp yine bedelsiz olarak kartlarına aktarılacak.

Kartlı sayaç kullananların aylık 25 metreküpün üzerinde bir tüketimleri olursa her aydan 25 metreküp alacakları olacak.'

Karadeniz gazında ilk müjde tamam, sıra ikincisinde!

TOPLAM DESTEK 40 MİLYAR TL'Yİ BULACAK

Başkan Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan geri kalan 11 ayda 25 metreküplük doğalgazın devlet tarafından karşılanması düzenlemesi kapsamında ise yapılacak desteklemelerle Devletin desteği toplamda 40 milyar TL'yi bulacak.

Yıllık bir hanenin ortalama doğalgaz tüketimi 976 metreküp olarak baz alındığında, bir ay ücretsiz ve 11 ay 25 metreküp ücretsiz uygulaması ile yıllık faturala tutarında devletin desteği yüzde 35'i bulacak.


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