Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulundu.

Osman Gökçek A Haber'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Osman Gökçek'in konuşmasından satır başları:“ERDOĞAN BUGÜNLERE DEMOKRASİ GEMİSİYLE GELDİ”“Dergilerin manşetleri çok mesaj dolu ve kimi, nasıl desteklediğini gösteriyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik, sürekli olarak bir ‘diktatör' ifadesi kullanıyorlar. Halbuki, Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar tüm seçimlerde, demokrasi gemisiyle bugünlere geldi. Bunu da Ankara ve İstanbul seçimlerinde, hep birlikte yaşadık. Bu seçimlerde CHP kazandı. Demek ki Türkiye'de söyledikleri gibi bir diktatörlük gibi bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Aslında Avrupa'nın bakması gereken bir diktatör varsa, o Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunca seçimi kaybetmesine rağmen, sürekli olarak partisinde, bir takım çalışmalar yaparak, oradaki kitleyi elinde tutarak, başkalarına hiçbir şekilde şans vermeyen bir yapıya dönüştürmüştür, CHP'yi. Bundan ötürüdür ki CHP'de kendisini ulusalcı olarak adlandıran veya Atatürkçü olarak adlandıran hiç kimse kalmamıştır. Tamamen Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir sistemin içerisinde, oradaki insanlar var olmaya ve hayatlarına devam etmeye çalışmaktadır.”AVRUPA NEDEN KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYOR?“Aslında Avrupa sınır ötesi operasyonların durmasını istiyor. Bunu da bir nedene bağlıyor. Avrupa, ‘Orada DEAŞ'la, YPG, PYD terör örgütleri onunla savaşıyor. Siz burada bu müdahaleyi yaptığınız zaman onlara karşı yapılan işler yavaşlıyor.' diyor. Ama daha çok kısa bir süre önce Sayın MİT Başkanı Hakan Fidan, DEAŞ'a yönelik en üst düzey yöneticilerine çok ciddi bir operasyon düzenledi ve etkisiz hale getirdi.Türkiye YPG, PYD, DEAŞ diye ayırmıyor. Terör örgütü kimse ona gereken operasyonları yapıyor. Şimdi aynı iekilde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta da çok kısa bir süre önce HDP'li milletvekilleri Ermenistan'ın yanında yer almışlardı. Yine Avrupa, bizim Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta da Ermenistan'ın tarafında olmamızı istiyor.Aslında bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen desteklerden bir tanesinin de nedeni bu. Veya Yunanistan'a doğru bakalım. Yunanistan'da, adalarda bir silahlanma durumu söz konusu. Bununla alakalı Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın çok dik bir duruşu var. Bundan dolayı da bir rahatsızlık duyuyorlar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman ona her istediklerini yaptırabileceklerini düşünüyorlar. Bu açık ve net ortada.”Sözlerini sürdüren Gökçek, “Avrupa şunu niye görmüyor? PKK terör örgütünün elebaşlarından Çiğdem Doğu yeni bir açıklama yaptı. '20 yıldır vurulmamızın intikamını Kılıçdaroğlu gelirse alacağız.' dedi. Bakar mısınız tabirlere... Peki bununla alakalı Avrupa'da bir ses var mı? Yok... Avrupa, bizim öldürülen bebeklerimizi, yakılan kadınlarımızı, tecavüz edilen kız çocuklarımızı bugüne kadar hangi manşetine taşıdı? Sabahtan akşama kadar Sayın Cumhurbaşkanımız ile alakalı bu aşağılık manşetleri atarlarken, Türkiye'de binlerce Mehmetçiğimizi şehit edenleri bir gün manşetlerine taşımadılar.Economist dergisinin iç sayfasında yer alan bir şeyi söylüyorum. ‘İsveç'in üyeliği ile ilgili koyduğu engelin de ortadan kalkacağını' söylüyorlar. Bizim burada koyduğumuz engel nedir? PKK terör örgütü ile olan ilişkilerini ve PKK terör örgütüne olan bakışlarını değiştirmelerini arzu ettik. Ama bununla alakalı gerekli adımları atmazlarsa Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda dik duracağını söyledi.Avrupa'da Türk vatandaşlarımız gidip oy kullanmaya kalktıkları zaman HDP'liler tarafından saldırılara uğruyorlar. Bununla alakalı Avrupa'nın bir manşeti var mı? Bu da yok. ‘Nükleer santralleri durduracağız.' diyorlar. Sınır ötesi operasyonları durdurmamızı istiyorlar. Yani Türkiye'nin aleyhine ne iş varsa manşetlerine bunları taşıyorlar.” şeklinde konuştu.Ayrıntılar geliyor...