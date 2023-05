Deprem bölgesine karbon-fiber tesisi kurulacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in katılımlarıyla düzenlenen 'Savunma Sanayii İstişare Toplantısı'nda depremden en fazla etkilenen yerlerin başında gelen İslahiye-Nurdağı bölgesine karbon fiber üretim tesisi yapılacağı müjdesi verildi.İslahiye AFAD Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Rafet Bozdoğan, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SSTEK Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, ve iş dünyası temsilcileri katıldı.TOPARLANMA SÜRECİNE GİRİLDİToplantıda konuşan, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, depremin ilk günkü şaşkınlığının ardından devlet olarak toparlanma sürecine girdiklerini belirterek, 'Çok boyutlu olarak birçok yerleşim alanında devletimizin aldığı çeşitli tedbirlerle çadır kentler, konteyner kentler kurulmaya başlandı. Şu anda da kalıcı konutların yapılması aşamasına geçildi. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak ilk günden itibaren şirketlerimizi seferber ettik. Acil ihtiyaçlar için kaynaklar ayırıp acil koordinasyon ve AFAD merkezlerinde takip ederek gerekli destekleri vermeye çalıştık. Ama şurası net, yaraların uzun vadeli sarılması ve kalıcı konut sağlanması. Bir yandan da kalıcı işyerleri sağlanması ve tesisler sağlamaktan geçiyor. Yine devletimizin seferber olduğu iskan ve konut projeleri yaratmak istedik ama bunun yeterli olmayacağını biliyoruz. İlk günden bu yana acil yardımlarla ilgili elimizde olan teknolojilerin bir kısmını da alana göndermeye çalıştık. Bazılarını ilk defa kurtarma operasyonlarında kullandık. Duvar arkası tespit radarlarımızı gönderdik. 40'a yakın canın kurtarılmasına vesile oldular. Yine drone ile havadan görüntüleme sistemi ile kurduğumuz GSM sistemleri çubuk kalem kameraları ile elimizden geleni yapmaya çalıştık. Afetlere hazırlık anlamında savunma sanayisi bundan sonra daha fazla katkıda bulunacak' dedi.BÖLGEYE KATMA DEĞER SAĞLAYACAKDemir, 'Savunma sanayimizin Anadolu'muzun çeşitli illerinde yapılanması zaten amaçlarımızdan birisiydi. Bölgede de deprem sonrası yapacağımız destekler anlamlı olabilmesi için sadece iskan değil istihdam sağlamaktan da geçtiği için savunma sanayi firmalarımızın kolları sıvamalarını ve projeler üretmelerini öngördük. Yaptığımız ön çalışmalar neticesinde depremden etkilenen illerimizin hemen hemen her birinde bir faaliyet yapılması ve bir katma değer oluşturulması ile ilgili planlar yaptık. Kahramanmaraş'ta TÜSAŞ'ın başlattığı projeler var. Orada uçak parçaları ile ilgili bir faaliyet başlıyor. Gaziantep için de İslahiye ve Nurdağı gibi en çok etkilenen ilçelerimizde de kapsamlı bir yatırım yapma ihtiyacı görüyoruz. Birçok alan gözden geçirdik. Öncelikle şirketlerimizin bu alan için düşündüğü karbonfiber üretimi ve karbonfiber sonrasında oluşacak çeşitli kompozit ürünlerinin bölgede yapılabilmesi. Türkiye'de çok ihtiyaç duyulan ve kapsamlı bir yatırım isteyen proje. Bunların en fazla kullanıldığı alanlardan bir tanesi de TÜSAŞ'ın ve ROKETSAN'ın ihtiyacı olan ürünlerde kullanıyoruz. Türkiye'nin çok fazla ihtiyacı var. Bununla ilgili üretim yapan şirketlerimiz var ama yeni üretim kapasitelerinin oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bir taraftan petrokimya ürünlerini ilgilendiren bir alan diğer taraftan tekstili ilgilendiren bir alan. Hatta oradan da kimyayı ilgilendiren bir alan derken kapsamlı bir yatırım projesi kafamızda var. Bunları gerek şirketlerimiz gerek sanayicilerimizle görüşüp kısım kısım ama nihayetinde bölgeye gerçekten çok fazla katma değer sağlayacak ve Türkiye için önemli ürünler üretecek bir tesis ya da tesisler zinciri yapabiliriz' diye konuştu.DOKUNMADIĞIMIZ İL KALMASINYaraların uzun soluklu sarılmasının önemine vurgu yapan Demir, 'Sadece bir tek tesisten konuşmuyoruz. Bölge sanayicileri ile ekosistem oluşturup savunma sanayinin bu ve diğer alanlarına da katkı üretecek formüller oluşturmaya hazırız. O açıdan yaraların uzun soluklu sarılmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. Tabii sadece Gaziantep bölgesiyle değil ileride Adıyaman, Hatay, Malatya, Elazığ gibi illerimizde belki Osmaniye. Kahramanmaraş'a zaten başladık. Amacımız dokunmadığımız il kalmasın yara sarmak için dokunmadığımız bölgemiz kalmasın diyoruz. Bu tabii bir kalkınma hamlesinin de bir parçasıdır. Sadece deprem sonrası yaraların sarılması değil yaraların sarılmasıyla beraber bir kalkınma hareketinin de alanımıza yayılmasını da içeren faaliyet olacak. Bu faaliyeti yaparken bir öncü kuvvet gibi sahada olacağız. Belki ilk safhada elimizi taşın altına koyacağız ama şuna inanıyoruz, çok güzel örnekleri de oluşmaya başladı' şeklinde konuştu.Bölgenin insanı ve bölgedeki sanayicilerin de burada çok önemli katkılarda bulunacaklarını aktaran Demir konuşmasını şu sözlerle tamamladı.'Bölgede yapılacak her türlü faaliyetteki istihdamın ana kaynağı bölge insanı olacak. Burada ana amaçlardan birisi hem yatırım yapmak teknoloji oluşturmak hem de bölge insanımızın yaralarını saracak daha ileride de uzun sürede istihdam oluşturacak ve belirli bir teknoloji seviyesi kazandıracak bir istihdam politikası gütmek. Bu politikanın gerektirdiği insan kaynağının bölgede olduğuna inanıyoruz. Ola ki olmaması durumunda da gerekli eğitim ve yetiştirme faaliyetlerini ilk günden itibaren yapmak istiyoruz. İstihdam ettiğimiz arkadaşlarımızın konut sorunu da yine istihdam eden taraf halledecek. İşe aldığımız her bir depremzedemizin konut problemini de yine iş yeri çözüyor olacak. Böylece birlikte bir yol yürümüş olacağız. İnşallah yaraları hep beraber el birliğiyle kısa sürede çözeceğimizi inanıyorum.'GSO MECLİS BAŞKANI ADİL SANİ KONUKOĞLUGSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa dileyerek, 'Bölge olarak tekrar ayağa kalkmak için hepimiz bir olmalıyız. Bütün deprem bölgesi için ne yapmamız gerekiyorsa, bize düşen ne görev varsa her zaman hazırız. Yeter ki bu bölge tekrardan ayağa kalksın. Bu yüzden hepimiz bir olmalıyız. Buralara kim yatırım yaparsa yapsın veya kim tesis kurarsa kursun bizimmiş gibi sahip çıkacağız. Gaziantep olarak bu bölgenin kalkınması için elimizden ne geliyorsa yapacağız' şeklinde konuştu.GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİGSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı değerlendirmede, 'İnşallah bu zor günleri devletimizle, milletimizle hep birlikte atlatacağız' dedi.Ünverdi, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin depremden an fazla zarar gören yerlerin başında geldiğini belirterek, 'Burada yaşayan kardeşlerimizin yaralarını sarmak, yeniden toparlanmasını sağlamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. SSB de depremin ilk yaşandığı günden buyana bölgemize destek olmaya, hızlı bir refleksle bölgeyi kalkındıracak hamleler yapmaya devam ediyor. Buradan Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir'e, vakıf şirketlerimize ve emek veren herkese özellikle teşekkür ediyorum' diye konuştu.Gaziantep Sanayi Odası olarak, sanayide yüksek teknolojiye geçiş için Gaziantep sanayisinin teknolojik dönüşüm hamlesini başlattıklarını ve SSB'nin destekleri ile çok büyük mesafeler kat ettiklerini dile getiren Ünverdi şöyle devam etti:'Deprem sonrasında da Odamızda gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıda bu bölgenin savunma sanayisinden nasıl destek alabileceğini istişare etmiştik. Bugün de böylesi bir yatırımın hazırlıklarının yapıldığını öğrenmekten memnuniyet duyduk.'Depremin en fazla yıkıma neden olduğu İslahiye-Nurdağı bölgesinde yapılacak karbon fiber üretim tesisinin öncelikle bölgenin yaralarının sarılması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından kritik önem taşıdığına dikkati çeken Ünverdi, 'Karbon fiber yatırımı ile SSB şehrimizde ilk tesis yatırımını da yapmış oluyor. Karbon fiber üretiminin burada yapılacak olması ilimizde teknik tekstilin gelişmesine de önemli katkı sağlayacak. Teknik tekstil üretimi de kendi içinde üretim kolları ile çeşitliliğin oluşmasını sağlayacak. Katma değerli üretim hedeflerimiz doğrultusunda tekstil üretiminden teknik tekstile geçişimizde önemli rol oynayacak. Savunma Sanayisi adına reel anlamda önemli bir kilometre taşı olacak olan bu yatırım, devamında gelecek yatırımlarla bölgemizi çok daha stratejik hale getirecek. Bu alanda bizler de elimizden geleni yapmaya hazırız ve GSO Mesleki Eğitim Merkezi'ni buna göre planlayarak alana yönelik eğitimleri burada verebiliriz' diye konuştu.Tesisin, depremden zarar gören ve ikamet eden vatandaşların istihdam edilmesine, bölgede yeni bir ekosistem kurulmasına da öncülük edeceğini dile getiren ve buraya özel sektörden de karbon elyaf ile ilişkili yatırımların gelmesini sağlayacağını aktaran Ünverdi şunları kaydetti:'Depremi yaşamış bir kent olarak karbon elyaf yatırımını zamanında, kritik ve ileriye dönük çok değerli bir yatırım olarak gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Başta Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'