PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu teslim oldu

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, bugün, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olanlardan birinin ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.