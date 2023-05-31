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Beyaz Gazete
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Merdan Yanardağ istifa baskısı gören Kılıçdaroğlu'na arka çıkıp Akşener'i suçladı: Süzme aptallık var

HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, onlarca partiden aldığı desteğe rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turunda da ağır yenilgi aldı. Bozgun sonrası kendi tabanından dahi 'istifa' baskısı gören CHP liderine, yandaşlarından destek gecikmedi. CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na arka çıkıp İYİ Parti lideri Meral Akşener'i suçladı. "Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir." diyen Yanardağ, CHP Genel Başkanlığına göz kırpan Ekrem İmamoğlu'nu da isim vermeden hedef alıp "İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını bir yana bırakmalılar, Akşener'e rağmen bir yüzde 48 oy var. Kaybettik demenin süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Merdan Yanardağ istifa baskısı gören Kılıçdaroğlu'na arka çıkıp Akşener'i suçladı: Süzme aptallık var
Ekleme: 31.05.2023 - 21:17 Güncelleme: 31.05.2023 - 21:38 / Editör: Ozge Selin
Merdan Yanardağ istifa baskısı gören Kılıçdaroğlu'na arka çıkıp Akşener'i suçladı: Süzme aptallık var
Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 250 bin oy fark atarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan da bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sonuçlarının netleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Koltuğu bırakmayacağını ima eden Kılıçdaroğlu, 'Mücadele etmeye devam edeceğim. CHP, tüm unsurlarıyla mücadelesine devam etmektedir. Halkın otoriter bir iradeyi değiştirme iradesi ortaya çıkmıştır.' ifadelerini kullandı.

Merdan Yanardağ istifa baskısı gören Kılıçdaroğlu'na arka çıkıp Akşener'i suçladı: Ona rağmen yüzde 48 aldı

CHP liderinin parti tabanından gelen tüm 'istifa' çağrılarını kulak arkası ederek koltuğunu bırakmayacağı, partisinin A takımını değiştirip yoluna devam edeceği açıklandı. CHP liderine, yandaşlarından destek gecikmedi.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na arka çıkıp İYİ Parti lideri Akşener'i suçladı. 'Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir.' diyen Yanardağ, CHP Genel Başkanlığına göz kırpan Ekrem İmamoğlu'nu da isim vermeden hedef alıp 'İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını bir yana bırakmalılar, Akşener'e rağmen bir yüzde 48 oy var' diye konuştu.

'Ağır bir yenilgi aldık diyen bir muhalefet var bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum'

Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na arka çıkıp İmamoğlu ve Akşener'i hedef aldığı açıklamasında şunları söyledi:

'CHP'de bir değişim tartışması var. Seçim sonuçlarının soğukkanlı şekilde değerlendirildiğini düşünmüyorum. Ağır bir yenilgi aldık diyen bir muhalefet var bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum.

Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir yüzde 48. İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını bir yana bıraktılar ve Meral Akşener'e rağmen bir yüzde 48 oy var. Bir bölüm iyi partililerin oy vermediğini biliyoruz. Kazanacak aday kazanamayacak aday tartışmalarının yapıldığını biliyoruz. Alevi adaya oy verilmez klişesi çökmüştür. 'Ahmet gitsin Mehmet gelsin' derseniz değişimin yönünü kapsamını ideolojik politik doğrultusunu konuşmamış olursunuz.'
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