HDP'li Murat Sarısaç'tan siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş'a salvolar

HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın önce 14 Mayıs daha sonra da 28 Mayıs'ta yaşadığı hezimet sonrası CHP ve İYİ Parti'den halen istifa haberi gelmemişken ilk havlu atan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş oldu. Terör tutuklusu Demirtaş, aktif politikayı bırakacağını duyurup, yarın yayınlanacak röportajından bir bölüm paylaştı.Demirtaş söz konusu röportajında, 'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum' dediğini aktardı.HDP'li Murat Sarısaç'tan siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş'a salvolarAçıklamasında partisine sert sözlerle yüklenen Demirtaş'a HDP'li Murat Sarısaç tepki gösterdi. Demirtaş'ın kendisini halktan ve partiden üstte gördüğünü söyleyen Sarısaç, 'Özeleştirinin yanından geçmeyip, eleştiri olarak da ‘seçim kampanyası'nı esas alıp kenara çekilmesi, niye çözüldüğümüzün en büyük sebebini ortaya koyuyor.' dedi.Sarısaç'ın Twitter açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Eleştiri ve özeleştiri mekanizmasına bu kadar anlam atfedenlerin; Özeleştirinin yanından geçmeyip, eleştiri olarak da ‘seçim kampanyası' nı esas alıp kenara çekilmesi, niye çözüldüğümüzün en büyük sebebini ortaya koyuyor.Bu hareket bir halk hareketiyken nasıl oldu da kişilerin kendini halkın da partinin de üstünde gördüğü, halkı sadece sandıkta görmek istediği bir harekete dönüştürdüğümüzü baştan konuşalım.Kimse kusura bakmasın, şimdiye kadar ‘Seçim Siyaseti'ni asıl amaç haline getirip, keyfinize göre her şeyi yapmışsınız.'