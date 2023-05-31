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Beyaz Gazete
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HDP'li Murat Sarısaç'tan siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş'a salvolar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden bozgunla ayrılması sonrası 'özgürlük' hayalleri suya düşen terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Açıklamasında partisine sert sözlerle yüklenen Demirtaş'a HDP'li Murat Sarısaç tepki gösterdi. Demirtaş'ın kendisini halktan ve partiden üstte gördüğünü söyleyen Sarısaç, "Özeleştirinin yanından geçmeyip, eleştiri olarak da ‘seçim kampanyası’nı esas alıp kenara çekilmesi, niye çözüldüğümüzün en büyük sebebini ortaya koyuyor." dedi.

HDP'li Murat Sarısaç'tan siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş'a salvolar
Ekleme: 31.05.2023 - 20:05 Güncelleme: 31.05.2023 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Murat Sarısaç'tan siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş'a salvolar
HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın önce 14 Mayıs daha sonra da 28 Mayıs'ta yaşadığı hezimet sonrası CHP ve İYİ Parti'den halen istifa haberi gelmemişken ilk havlu atan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş oldu. Terör tutuklusu Demirtaş, aktif politikayı bırakacağını duyurup, yarın yayınlanacak röportajından bir bölüm paylaştı.

'Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum'

Demirtaş söz konusu röportajında, 'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum' dediğini aktardı.

HDP'li Murat Sarısaç'tan siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş'a salvolar
Açıklamasında partisine sert sözlerle yüklenen Demirtaş'a HDP'li Murat Sarısaç tepki gösterdi. Demirtaş'ın kendisini halktan ve partiden üstte gördüğünü söyleyen Sarısaç, 'Özeleştirinin yanından geçmeyip, eleştiri olarak da ‘seçim kampanyası'nı esas alıp kenara çekilmesi, niye çözüldüğümüzün en büyük sebebini ortaya koyuyor.' dedi.

HDP'li Murat Sarısaç'tan siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş'a salvolar

'Demirtaş, kendisini halktan ve partiden üstte görüyor'

Sarısaç'ın Twitter açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Eleştiri ve özeleştiri mekanizmasına bu kadar anlam atfedenlerin; Özeleştirinin yanından geçmeyip, eleştiri olarak da ‘seçim kampanyası' nı esas alıp kenara çekilmesi, niye çözüldüğümüzün en büyük sebebini ortaya koyuyor.

Bu hareket bir halk hareketiyken nasıl oldu da kişilerin kendini halkın da partinin de üstünde gördüğü, halkı sadece sandıkta görmek istediği bir harekete dönüştürdüğümüzü baştan konuşalım.

Kimse kusura bakmasın, şimdiye kadar ‘Seçim Siyaseti'ni asıl amaç haline getirip, keyfinize göre her şeyi yapmışsınız.'

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