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Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Kabine Toplantısı'na Bakanlar Kurulu üyeleri son kez katıldı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öncesi düzenlenen son Kabine Toplantısı'nda geçmiş dönemdeki çalışmalar için Bakanlara teşekkür edildi, yeni döneme dair fikirleri soruldu. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti
Ekleme: 31.05.2023 - 19:50 Güncelleme: 31.05.2023 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti
Kabine Toplantısı seçim sonrası ilk kez, yeni dönem öncesi de son kez toplandı. Kabine Toplantısı için birçok siyasi bakan unvanı ile son kez Külliye'de oldu. Kabine Toplantısı sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'na geçmiş dönemdeki hizmetleri için teşekkür etti, yeni döneme dair fikirlerini sordu. Veda niteliğindeki Kabine Toplantısı bugün saat 15.30'da başladı. Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi en geç Cumartesi günü açıklaması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandıktan sonra eski kabineyi son kez Külliye'de topladı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda geçmiş dönemdeki görevleri için Bakanlarına teşekkür etti.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti

YENİ DÖNEM İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ

Başkan Erdoğan, geçmiş dönemde bakanlık yapan isimlere Meclis'teki görevleri için de başarılar diledi. Kabine Toplantısı sırasında yeni dönem için de bakanların görüşlerine başvuruldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefi ve yeni kabine üyeleri ile ilgili vereceği mesajlar merakla bekleniyor.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için zaman kaybetmeden harekete geçileceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu çerçevede yeni kabineyi hemen belirlemesi bekleniyor. Kesin sonuçların yayınlanması ile yemin edecek olan Başkan Erdoğan'ın Cuma günü olmaz ise en geç Cumartesi günü Kabineyi açıklaması bekleniyor.
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Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti
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