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Mevlüt Çavuşoğlu'na dünyadan tebrik yağmuru

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı dolayısıyla her kıtadan tebrik mesajları geldi.

Ekleme: 29.05.2023 - 17:14 Güncelleme: 29.05.2023 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Mevlüt Çavuşoğlu'na dünyadan tebrik yağmuru
Türkiye tarihi seçimden sonra yeni bir döneme giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17. zaferinden sonra dünyadan tebrik mesajı yağıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için onlarca ülkeden tebrik telefonu aldı.

Mevkidaşlarından tebrik yağmuru
Bakan Çavuşoğlu'nu tebrik edenler arasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif el-Zeyani, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, Hollanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Wopke Hoekstra, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug​​​​​​​, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yer aldı.

Uluslararası kurumlardan gelen tebrikler
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez de Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Çavuşoğlu'na, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi (ALDE) Eş Başkanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi İlhan Küçük, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Mustafa Karadayı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf ve Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka da tebriklerini iletti.
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