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Beyaz Gazete
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136 kaçak Afgan, Ağrı'dan ülkelerine gönderildi

Kaçak yollarla Türkiye'ye giren 136 Afganistan uyruklu göçmen, bugün, Ağrı'dan uçağa bindirilerek sınır dışı edildi.

Ekleme: 25.05.2023 - 17:26 Güncelleme: 25.05.2023 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelesi devam ediyor.

Sınırlardan girişi engellenemeyen, yasa dışı yollarla ülkeye giren kaçaklar toplanarak sınır dışı ediliyor.

136 kaçak daha geri gönderildi
Ağrı İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistanlı 136 kaçak göçmen, jandarma eşliğinde Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, uçakla ülkelerine gönderildi.

2023'de 12 bin 839 kişi gönderildi
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 27 charter seferi ile 4 bin 414, tarifeli uçuşlarla ise 8 bin 425 olmak üzere toplam 12 bin 839 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşünün sağlandığı belirtildi.
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