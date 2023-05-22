Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 lira belirlediklerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV'nin 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.YURT İÇİ 5 BİN 950, YURT DIŞI 2 BİN 750Erbaş, paylaşımında, 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz' ifadelerini kullandı.