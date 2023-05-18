Yer: İstanbul! Kamyonet TIR'ın dorse kısmına çarptı: Yol trafiğe kapandı...
Hadımköy - Dursunköy yolu caddesi’nde 3 aracın karıştığı kaza sonucunda kamyonet tırın dorse kısmına çarptı. Sıkışan kamyonet sürücüsün kurtarma çalışmaları devam ederken, yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
Hadımköy - Dursunköy yolu caddesi'nde 3 aracın karıştığı kaza sonucunda kamyonet tırın dorse kısmına çarptı. Sıkışan kamyonet sürücüsün kurtarma çalışmaları devam ederken, yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
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