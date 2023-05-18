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Diyarbakır'da uyuşturucu tatlı kutularında ve zeytin kovalarında çıktı

Kentte yapılan tatlı kutularının içinde uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk ve 1 kilo 945 gram toz esrar ele geçirildi.

Ekleme: 18.05.2023 - 10:17 Güncelleme: 18.05.2023 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da uyuşturucu tatlı kutularında ve zeytin kovalarında çıktı
Türkiye'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında her geçen gün bir yeni zehir tacirinin önüne geçiliyor. Operasyonun adresi bu kez de Diyarbakır oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda şoke eden manzaralark kaydedildi.

Tatlı kutusundan uyuşturucu çıktı

Üzeri baklava ile kapatılmış tatlı kutularının alt kısmında, içerisinde çok sayıda canlı güvercin bulunan kutunun alt kısmında, zeytin kovaları içerisinde, zeytinler arasında paketlenmiş halde, peynir kovalarının alt kısmına zulalanmış vaziyette bulunan uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Çok sayıda uyuşturucu bulundu

Yaşlı durumda olmasından faydalanmak suretiyle kurye olarak kullanılan şüpheli; bel korsesinde 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk ve 1 kilo 945 gram toz esrar ile yakayı ele verdi.

7 kişi tutuklandı

Söz konusu uyuşturucu maddelere, adli makamlardan alınan karara istinaden el konulurken, operasyon çerçevesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapılan 7 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
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