  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Alman polisinin hukuksuzluğuna bakanlıktan tepki: Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, Alman polisinin Türk basın mensuplarını gözaltına alması nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.

Ekleme: 17.05.2023 - 15:52 Güncelleme: 17.05.2023 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Alman polisinin hukuksuzluğuna bakanlıktan tepki: Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmalarının Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi olduğu belirtilerek, "Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü FETÖ’nün Almanya’daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ilk turu ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının söz konusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz."

Basın ve ifade özgürlüğü konusunda "tüm dünyaya ders vermeye kalkan" Almanya'nın özgür basına yönelik bu eyleminin çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, konuya ilişkin olarak Almanya’da gerekli girişimlerin yapıldığı, güçlü tepkinin bugün Bakanlığa çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a da iletildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirildi.

Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirildi. Sabah gazetesi kaynaklarından alınan bilgiye göre Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.

Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Muhalefette ikinci tur paniği: Bugüne dek 'PKK' diyemeyen Kılıçdaroğlu bu kez söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Çuvallayan anketçi Mehmet Pösteki sessizliğe büründü
6'lı masa toplantısında otopark detayı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim açıklaması
HDP, ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini sürdüreceğini açıkladı
Bakan Kurum'dan Tekirdağ'da depremzedelere gönderilen tebligata tepki: CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur
İyi Partili Adnan Beker seçimlerden ümidini kesti: İkinci tur, ilk tur gibi olur
Kahramanmaraş'ta depremzedelere verilen çadırı topladılar
CHP’liler soruyor: Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Jeremy Rifkin nerede
Murat Kurum’dan depremzedeleri otelden atmaya çalışan CHP’li belediyeye tepki
Şehitlerimizin intikamı alındı! Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist sarı torbada
FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacağım
Alman basınından haritalı seçim analiz: Erdoğan Almanya'da yaşayan Türklerden nasıl yüksek oy alabiliyor?
Yunanistan’da infial uyandıran seçim haritası: Türkiye'ye dahil ettiler
İtirazlar sonuç verdi: AK Parti bir ilde vekil sayısını 2'ye yükseltti
Financial Times: Batı başkentleri, 5 yıl için daha Erdoğan'a hazırlanıyor
Seçim sonrası ilk toplantı: Altılı masa bir araya geliyor
Kirli planları suya düştü! The Economist ağız değiştirdi: Kılıçdaroğlu'nun ağır hezimeti
17 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

17 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Karadeniz fıkrası gibi: Tamirciye kızıp öyle bir şey yaptı ki duyanlar şaşkına döndü

Karadeniz fıkrası gibi: Tamirciye kızıp öyle bir şey yaptı ki duyanlar şaşkına döndü

TCG Anadolu yeniden İstanbul Sarayburnu’nda ziyarete açıldı

TCG Anadolu yeniden İstanbul Sarayburnu’nda ziyarete açıldı

Her yeri istila etmişlerdi: Binlercesi doğaya salındı katil arılara karşı savaşacak

Her yeri istila etmişlerdi: Binlercesi doğaya salındı katil arılara karşı savaşacak

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu