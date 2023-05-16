CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Palalı Sabri ‘Fuhuş’ davasında beraat etti
İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi ve 9 sanık hakkında açılan yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla açılan davada beraat etti.
İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame düzenlenmişti.
248 YIL HAPSİ İSTENDİ
İddianamede örgüt lideri olarak belirtilen Sabri Çelebi ve diğer iki şüphelinin ''suç örgütü kurmak ve yönetmek'', ''fuhşa zorlamak'' ve ''insan ticareti yapmak'' suçlarından 140 yıldan 248 yıla kadar hapsi talep edilmişti. İddianamede şüphelilerden 6'sının "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "İnsan ticareti yapma" ve "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 102 yıldan 244 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, bir şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenmişti.
SABRİ ÇELEBİ DURUŞMAYA GELDİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmiş dosyada tutuklu sanık kalmamıştı. Sabri Çelebi'nin hakkında bulunan yakalama kararının celse arasında kaldırıldığı öğrenildi. Bugün görülen karar duruşmasına Sabri Çelebi'nin aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık avukatlarıyla birlikte katıldı.
TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ
Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduklarını, beraat verilmesini talep etti. Son sözü sorulan Sabri Çelebi beraatın istedi. Mahkemenin karar arası vermesiyle brlikte sanıklar salon dışına çıktı. Görüntü vermek istemeyen Sabri Çelebi, kararın açıklandığı anda mahkemede bulunmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçlar bakımından yeterli delil ve suçun yasal unsularını oluşmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıkların adli kontrollerini de kaldırdı.
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