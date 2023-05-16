CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Halk TV sunucusu Arslan’dan ikinci tur çağrısı: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için sandığa gidin
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Meclis çoğunluğunu da Cumhur İttifakı’na kaptıran 7’li koalisyon, umutlarını Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turuna bağlarken fondaş medyadaki Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan da programında Kılıçdaroğlu destekçilerine çağrıda bulundu. Arslan, “Bu kadar çabuk moral bozulmasın. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için sandığa gidin” dedi.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.
Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na kaptıran 7'li koalisyon umutlarını Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turuna bağlarken fondaş medya Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan da programında Kılıçdaroğlu destekçilerine çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu destekçilerine seslenen Arslan, moral bozulmaması gerektiğini ve Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın serbest bırakılması için sandığa gidilmesi gerektiğini söyledi.
'KAVALA VE DEMİRTAŞ İÇİN SANDIĞA GİDİN'
Ayşenur Arslan şu ifadeleri kullandı:
Bakın Reisçilere 'ölümüne ölümüne', bu kadar çabuk moral bozulmasın.Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor. Çocuklarınız için sandığa gitmeniz gerekiyor. Doğru dürüst çağdaş bir ülkede yaşasınlar, çağdaş bir eğitim alsınlar diye.
Diğer yandan seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği '6-7 Ekim olayları'nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz' demişti.
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