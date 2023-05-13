İstanbul Mitingi'nin sembolü olmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündem olan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan, Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.

AK Parti, 7 Mayıs Pazar günü, 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir miting gerçekleştirdi. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetiminde olan metroda, yürüyen merdivenlerin çalışmaması nedeniyle miting alanına basamakları çıkarak gitmek zorunda kalan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, sosyal medyada gündem oldu.Büyük İstanbul Mitingi'nin sembolü haline gelen Bayraktar, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüştü. Erdoğan, Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Bayraktar'a 'Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım' demişti.