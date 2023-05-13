GÖKDENİZ nefes kesti! Dünyadaki muadillerinden daha üstün! Türk donanmasının gücüne güç katacak

Kullandığı ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile hedef önünde yoğun bir parçacık bulutu oluşturan GÖKDENİZ, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için hava tehdidini etkisizleştirecek.Dünyadaki muadillerine fark atan GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırmakla kalmadı; muadil yabancı sistemlerden daha üstün performans ortaya koydu.GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor. GÖKDENİZ sistemi, yoğun bir rekabet yaşanan yurt dışı pazarda da rakiplerinden üstün özellikleri ile öne çıkıyor. Bu kapsamda sistem, yurt dışında farklı ülkelerin Deniz Kuvvetleri tarafından büyük ilgi görürken, ihracat projelerine yönelik üretim ve kabul faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülüyor.Yakın alan hava savunma sistemleri ürün ailesinde yer alan KORKUT ve GÖKDENİZ sistemleri tarafından kullanılan ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat, sahip olduğu hassas zaman programlı tapa sayesinde hedef önünde paralanarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu özelliği sayesinde namlulu silahların küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik gösterebilmesini sağlıyor.ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, 'Dünyadaki sistemlerden daha üstün performansa sahip şekilde geliştirdiğimiz Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ'in MİLGEM-5 Projesi kapsamındaki fabrika kabul testleri tamamlandı. GÖKDENİZ, donanmamızın ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da etkin şekilde karşılayacak' dedi.Sistem ilk olarak KORKUT-D, sonra da GÖKDENİZ olarak adlandırıldı. GÖKDENİZ, kara konuşlu yakın hava savunma sistemi KORKUT üzerinden geliştirilerek KORKUT ile aynı şekilde 2 adet 35 mm toplarla donatıldı. GÖKDENİZ ve KORKUT sistemlerinin kullandığı 35 mm top MKE A.Ş tarafından yerli olarak üretilmektedir.Dünyada çok az sayıda ülkede üretilen YHSS sistemine sahip GÖKDENİZ, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan yakın bir hava savunma sistemi olarak başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor.GÖKDENİZ sisteminde 35 milimetre namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve E/O algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, angaje olunan tehdidin otomatik olarak takip edilmesi ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü icra edebiliyor.Sistem, manuel ve yarı otonom kullanım modlarında operatör tarafından kullanılabileceği gibi tam otonom kullanım modunda kullanıcı müdahalesine ihtiyaç olmaksızın tüm fonksiyonlarını tamamen otomatik olarak yerine getirebiliyor.MKE üretimi 35 milimetre çift silahın kullanılmakta olduğu sistem, 1100 atım/dakika atış hızına sahip. ATOM adı verilen ASELSAN ve MKE ortak üretimi Parçacıklı Mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor. ASELSAN bugün dünyada bu teknolojiye sahip olan iki firmadan birisi konumundadır.GÖKDENİZ, dünyadaki diğer yakın hava savunma sistemlerinde bulunmayan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlayacak.Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tipe mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor. Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan GÖKDENİZ sistemi bu mekanizma sayesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebiliyor.