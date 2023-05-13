GÖKDENİZ nefes kesti! Dünyadaki muadillerinden daha üstün! Türk donanmasının gücüne güç katacak
Dünyada çok az sayıda ülkede üretilen YHSS sistemine sahip GÖKDENİZ, MİLGEM-5 Projesi kapsamındaki fabrika kabul testlerini tamamladı. Türk donanmasının ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılayacak teknoloji ile donatılan GÖKDENİZ, yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırmakla kalmadı; dünyadaki muadillerinden daha üstün performans ortaya koydu.
Kullandığı ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile hedef önünde yoğun bir parçacık bulutu oluşturan GÖKDENİZ, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için hava tehdidini etkisizleştirecek.
DÜNYADAKİ MUADİLLERİNE FARK ATTI
Dünyadaki muadillerine fark atan GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırmakla kalmadı; muadil yabancı sistemlerden daha üstün performans ortaya koydu.
HEDEF ÖNÜNDE PARALANARAK YOĞUN BİR PARÇACIK BULUTU OLUŞTURUYOR
GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor. GÖKDENİZ sistemi, yoğun bir rekabet yaşanan yurt dışı pazarda da rakiplerinden üstün özellikleri ile öne çıkıyor. Bu kapsamda sistem, yurt dışında farklı ülkelerin Deniz Kuvvetleri tarafından büyük ilgi görürken, ihracat projelerine yönelik üretim ve kabul faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülüyor.
Yakın alan hava savunma sistemleri ürün ailesinde yer alan KORKUT ve GÖKDENİZ sistemleri tarafından kullanılan ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat, sahip olduğu hassas zaman programlı tapa sayesinde hedef önünde paralanarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu özelliği sayesinde namlulu silahların küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik gösterebilmesini sağlıyor.
TÜRK DONANMASININ GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, 'Dünyadaki sistemlerden daha üstün performansa sahip şekilde geliştirdiğimiz Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ'in MİLGEM-5 Projesi kapsamındaki fabrika kabul testleri tamamlandı. GÖKDENİZ, donanmamızın ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da etkin şekilde karşılayacak' dedi.
2 ADET 35 MM TOPLARLA DONATILDI
Sistem ilk olarak KORKUT-D, sonra da GÖKDENİZ olarak adlandırıldı. GÖKDENİZ, kara konuşlu yakın hava savunma sistemi KORKUT üzerinden geliştirilerek KORKUT ile aynı şekilde 2 adet 35 mm toplarla donatıldı. GÖKDENİZ ve KORKUT sistemlerinin kullandığı 35 mm top MKE A.Ş tarafından yerli olarak üretilmektedir.
HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI SAVUNMADA SON KATMAN
Dünyada çok az sayıda ülkede üretilen YHSS sistemine sahip GÖKDENİZ, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan yakın bir hava savunma sistemi olarak başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor.
TEHDİTLERİN İMHASINDA ÇOKLU FONKSİYON
GÖKDENİZ sisteminde 35 milimetre namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve E/O algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, angaje olunan tehdidin otomatik olarak takip edilmesi ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü icra edebiliyor.
ÜÇLÜ KULLANIM MODU
Sistem, manuel ve yarı otonom kullanım modlarında operatör tarafından kullanılabileceği gibi tam otonom kullanım modunda kullanıcı müdahalesine ihtiyaç olmaksızın tüm fonksiyonlarını tamamen otomatik olarak yerine getirebiliyor.
ÇİFT SİLAH SİSTEMİ
MKE üretimi 35 milimetre çift silahın kullanılmakta olduğu sistem, 1100 atım/dakika atış hızına sahip. ATOM adı verilen ASELSAN ve MKE ortak üretimi Parçacıklı Mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor. ASELSAN bugün dünyada bu teknolojiye sahip olan iki firmadan birisi konumundadır.
O YETENEĞİ İLE DÜNYADA İLK
GÖKDENİZ, dünyadaki diğer yakın hava savunma sistemlerinde bulunmayan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlayacak.
Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tipe mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor. Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan GÖKDENİZ sistemi bu mekanizma sayesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.
GÜNCEL HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI YÜKSEK ETKİNLİK SAĞLANABİLİYOR
GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebiliyor.
GÖKDENİZ YHSS'nin özellikleri
Füze saldırısı şeklinde 180 m/s yüksek hızlı hedef
'Sea-skimming' senaryo
Tam otonom tespit, takip ve ateş altına alma
Uzun menzilde imha
Anti-gemi füzeleri, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, su üstü araçları gibi hedeflere karşı etkili
Otomatik şeritsiz mühimmat yükleme sistemi
ATOM ve HEI klasik tahrip mühimmatını aynı anda atabilme, mühimmat seçebilme
Stabilize silah kulesi ile deniz durumu 0-5 aralığında çalışabilme
Atış Kontrol Radarı ve Elektro-Optik Algılayıcılar ile hassas hedef takibi
3 boyutlu arama radarı
Otonom ya da savaş yönetim sistemine entegre şekilde çalışabilme
2 adet 35 mm KDC-02 top ile dakikada 1100 atım
Sea-skimming: Gemisavar füzelerin, bazı avcı ve saldırı uçaklarının; radar, kızılötesi algılamadan kaçınmak ve hedefe yaklaşmaları sırasında vurulma olasılığını azaltmak için kullanılan bir teknik.
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