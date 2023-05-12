Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin seçimler sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi. Hak-İş Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Yola çıkarken 'çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' demiştik. Son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Ücret konusu en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı dolar olarak 126 dolara tekabül ediyordu. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu yaklaşık 440 dolar. 2002'de benzinin litre fiyatı 1.5 liraydı asgari ücretle 110 litre benzin alınabiliyordu. Bugün asgari ücretle 410 litre benzin alınabiliyor. Hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenilmesine de izin vermeyiz.Düşük faiz politikasıyla üretim ve yatırımı teşvik ettik. Dünya yüksek faiz peşinde koşarken faizi sürekli düşürmenin gayreti içinde olduk ve faiz oranını 8.5'a kadar düşürdük. 'Yatırım yapması gerekenler gelsin' diye faizi düşürdük. Yatırım olursa istihdam olacak, istihdam olursa işsizlik yavaş yavaş azalacak. Muhalefetin baskısına boyun eğseydik şimdi çok kötü bir yerde olurduk. Bugün geriye doğru baktığımızda ne kadar isabetli bir karar aldığımızı daha iyi anlıyoruz. Amerika'da son dönemde ardı ardına yaşanan banka iflasları yüksek faiz riskini ortaya koyuyor. Depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık.Önümüzde memurların maş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz ayında belirleniyor. Memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışı getirdik. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13.5 oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde 30 oranında zam yapıldı. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşının reel olarak yüzde 136 artışta yaklaşık 12 bin liraya çıkarıldı. Temmuzda bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim.Ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlıyız. Kanuni düzenleme gerektirdiği için yeni yasama döneminde atacakları adımlardan birinin de birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik olacak. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, müsterih olsunlar. Bize güvenmeye, hükümetlerine inanmaya devam etsinler.Erdoğan, geçmişinde SSK'yi batırmaktan el kadar torununu sigortalı yapmaya kadar pek çok skandalı olan birinin hezeyanlarına kimsenin kulak asmamasını isterken şöyle konuştu:'Biliyorsunuz bunlar geçen seçimde çiftçiye bedava traktör dağıtma sözü vermekten, ulaşımı, sütü, suyu kısaca hayatı ücretsiz yapmaya kadar her şeyi söylediler. Çiftçiye traktörler verildi mi? Biz veririz ama onlar veremez. Namusları üzerine verdikleri sözlerin hepsini çiğnedikleri yetmiyor gibi bunlar kendilerine hatırlatılınca da pişkince sırıtmaya devam ettiler. Milletimizin bu ikiyüzlülüğü görmediğini zannediyorlar. İsterseniz bunlara Ziya Paşa'nın o meşhur terkibiyle cevap verelim. 'En ummadığın keşfeder esrar-ı derunun. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?' Milletimiz sandık önüne geldiğinde bunların hepsinin hesabını soracaktır. Sadece şu iki aylık seçim döneminde yaşanan rezillikler bile bunların yüzünü görmek için kâfidir.'Öte yandan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erdoğan'a Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcından esinlenilerek yapılmış Cam Kılıç hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında 700 bini aşkın kamu işçisine refah payı dâhil yüzde 45 zam yapıldığını, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin lira olduğunu açıkladı. Bunun yanında işçi primi ödemesi olmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı zamla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan yüzde 85 zamla 22 bin liraya çıkacak.Memurlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı kadar ocak-temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Kıdem tazminatı tavanı 30 Haziran 2023'e kadar 19 bin 982 lira olurken, 1 Temmuz'da kıdem tazminatı tavanı artacak.