İzmir'de kıraathanede silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kumar nedeniyle aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup, konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi.5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİGruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Kanlı hesaplaşmada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Korkunç olayda, Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.5 kişinin yaşamını yitirdiği mekanda daha önce de kumar yüzünden benzer tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Bu nedenle iki grup arasında husumet oluştuğu belirtildi.(Hayatını kaybedenlerden sırasıyla 3'ü; Rıdvan Bağçalı, Süreyya Bayrak, Timuçin Altınel)