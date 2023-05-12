İzmir'de kıraathanede silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Menderes ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden kıraathanede çıkan tartışma kanlı bitti. İki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu. Silahlı çatışmada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kumar nedeniyle aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup, konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Kanlı hesaplaşmada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Korkunç olayda, Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
5 kişinin yaşamını yitirdiği mekanda daha önce de kumar yüzünden benzer tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Bu nedenle iki grup arasında husumet oluştuğu belirtildi.
(Hayatını kaybedenlerden sırasıyla 3'ü; Rıdvan Bağçalı, Süreyya Bayrak, Timuçin Altınel)
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Kanlı hesaplaşmada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Korkunç olayda, Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
5 kişinin yaşamını yitirdiği mekanda daha önce de kumar yüzünden benzer tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Bu nedenle iki grup arasında husumet oluştuğu belirtildi.
(Hayatını kaybedenlerden sırasıyla 3'ü; Rıdvan Bağçalı, Süreyya Bayrak, Timuçin Altınel)
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