İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk kez birkaç gün önce canlı yayında duyurduğu İstanbul-Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Hattı hakkında sosyal medya paylaşımı da yaptı.'İstanbul- Antalya Hızlı Tren Hattı'nın iki şehir arasındaki 714 kilometrelik mesafenin 4 saat 45 dakikada aşılacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hattın güzergâh bilgilerini paylaştı.İstanbul-Eskişehir arası mevcut tren hattının kullanılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yeni hattın Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta üzerinden Antalya'ya ulaşacağını duyurdu.Çalışmalarına devam edilen yeni proje ile 347 kilometre mesafelik mesafe olan Eskişehir-Antalya arası ulaşımın 2 saat 15 dakikaya düşeceğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya paylaşımı vatandaşlarda heyecan oluşturdu.İstanbul - Eskişehir arasında hali hazırda mevcut olan hat ile Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'ya seyahat edilebilecek. Ayrıca inşaatı devam eden Ankara - İzmir hattına Afyonkarahisar durağından entegre olunacak.