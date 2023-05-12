İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile İstanbul-Antalya arası ulaşımın hızlı tren ile 4 saat 45 dakikaya düşeceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk kez birkaç gün önce canlı yayında duyurduğu İstanbul-Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Hattı hakkında sosyal medya paylaşımı da yaptı.
SEYAHAT SÜRESİ 4,5 SAATE DÜŞECEK
'İstanbul- Antalya Hızlı Tren Hattı'nın iki şehir arasındaki 714 kilometrelik mesafenin 4 saat 45 dakikada aşılacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hattın güzergâh bilgilerini paylaştı.
7 ŞEHİRDEN GEÇECEK
İstanbul-Eskişehir arası mevcut tren hattının kullanılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yeni hattın Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta üzerinden Antalya'ya ulaşacağını duyurdu.
ESKİŞEHİR-ANTALYA ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK
Çalışmalarına devam edilen yeni proje ile 347 kilometre mesafelik mesafe olan Eskişehir-Antalya arası ulaşımın 2 saat 15 dakikaya düşeceğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya paylaşımı vatandaşlarda heyecan oluşturdu.
ANKARA - İZMİR HATTI AFYONKARAHİSAR DURAĞINDA ENTEGRE OLACAK
İstanbul - Eskişehir arasında hali hazırda mevcut olan hat ile Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'ya seyahat edilebilecek. Ayrıca inşaatı devam eden Ankara - İzmir hattına Afyonkarahisar durağından entegre olunacak.
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