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CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter

CHP'nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan, verdiği bir röportajda HDP güzellemesi yapmak isterken skandal ifadelere imza attı. "Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar, ben de onlara şunu soruyorum" diyen Becan, "Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter" ifadelerini kullandı.

CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
Ekleme: 12.05.2023 - 12:09 Güncelleme: 12.05.2023 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim döneminde yola 6'lı masa olarak çıkan koalisyon ittifakı, HDP'yi de yanına alarak yola 7'li koalisyon olarak devam ediyor.

HDP İLE İTTİFAKA SERT TEPKİ
CHP'nin HDP ile ittifak yapmasına ise, özellikle partinin Atatürkçü ve ulusal kesiminden tepkiler yükseldi. Parti yöneticlleri ise bu tepkileri yumuşatmak için her fırsatta HDP güzellemesine devam ediyor.

Son olarak Yalova adayı Tahsin Becan verdiği bir röportajda HDP güzellemesi yapmak için skandal ifadelere imza attı.

KARADENİZLİLERİN YÜZDE 5'İ PKK'DAN BETER
'Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar.' diyen Becan, 'Ben de onlara şunu söylüyorum. Tüm Karadeniz'lilerin yüzde yüzü doğru mu diyorum. Aldığım cevap, 'Hayır' diyorlar. Onların içindeki yüzde 5'lik kesim PKK'dan beter. Bilemezsiniz ki.' dedi.

CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
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