Bugün hesaplarda! Tarımsal destekleme ödemesi yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yapılan desteğin hayırlı olmasını dileyerek, 'sen üret yeter' etiketiyle bir grafik de aktardı.Grafikte desteğin hayvan hastalığı tazminatı, kırsal kalkınma yatırımları ve afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem başlıklarında yapılacağı ön görüldü.430,5 milyon lira desteğin detaylarıHayvan hastalığı tazminatı desteği: 407 milyon 840 bin 820 TLKırsal kalkınma yatırımları desteği: 14 milyon 690 bin 468 TLAfet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği: 8 milyon 58 bin 450 TL