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Altından daha değerli: Nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlarda görülmeye başlandı

Baharın gelmesiyle birlkte Nisan yağmurlarının da etkisiyle ormanlık alanlarda yetişen Kuzugöbeği mantarının fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor. Altından daha değerli olan mantar ile ilgili Artvin'de kendisini mantar avcısı olarak niteleyen Murat Evbaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evbaş, "Akdeniz bölgesinde kurutulmuş hali bin lira ile 5 bin lira arasında değişirken, Karadeniz bölgesinde, 3 bin lira ortalamasından satılıyor. Doğada gezerken lütfen dikkat ediniz." dedi.

Ekleme: 11.05.2023 - 15:39 Güncelleme: 11.05.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Altından daha değerli: Nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlarda görülmeye başlandı
Kuzugöbeği mantarının fiyatı altınla yarışıyor. Fiyatı altın ile yarışan ve doğada kendiliğinden oluşan Kuzugöbeği mantarı, Artvin'de meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kilosu 3 ile 5 bin

Nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlık alanlarda yetişen Kuzugöbeğinin kurutulmuş halinin kilosu 3 ile 5 bin lira arasında satılıyor.

Artvin merkez, Şavşat ve Yusufeli'nde yoğun olarak görülen mantar meraklıları tarafından ilgiyle toplanıyor.

Yöreden yöreye isim değişikliği gösteren Kuzugöbeği Artvin'in çeşitli yerlerinde 'Molozan', 'Beliçuça' ve 'Kulohora' adları ile de biliniyor. Kuzugöbeği mantarı, tereyağı, tuz, karabiber, sarımsak ile sotelendiği gibi şişe takılarak ateş üzerinde de pişirilebiliyor.

Altından daha değerli: Nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlarda görülmeye başlandı

İlaç sanayisinde kullanılıyor

Ceviz, armut, fındık ve kızılcık gibi ağaçların olduğu bölgede sıklıkla görülen bu mantar, protein ve mineraller bakımından zengin olma özelliği ile de ilaç sanayisinde sıklıkla tercih ediliyor.

'Bastığınız yere dikkat edin'

Kendini 'Mantar Avcısı' olarak niteleyen Murat Evbaşı, bahar mevsiminde görülen Kuzugöbeği mantarını Kafkasör yaylasında topladı. Murat Evbaşı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Artvin merkez de Kafkasör havzası üzerinde bulunan yerlerde kuzey bölgelerde nemli bölgelerde bulunuyor. En çok bulunan havza bazında Yusufeli ve Şavşat bölgesidir. Akdeniz bölgesinde kurutulmuş hali bin lira ile 5 bin lira arasında değişirken, Karadeniz bölgesinde, 3 bin lira ortalamasından satılıyor.

Altından daha değerli: Nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlarda görülmeye başlandı

Doğada gezerken lütfen dikkat ediniz. Bastığınız yerlere dikkat ediniz çünkü kuzugöbeği ilaç sanayi sektöründe kullanılıyor. Yabancılar özellikle bunu için özel arıyorlar. Bunu özel şekilde insanları topluyorlar buluyorlar para ödüyorlar bunları toplamaları için. Sizde gezdiğiniz doğada muhakkakı bunu aramaya başlayın çünkü protein bakımından çok iyi mineraller bakımından çok iyi bir gıdadır.'

Altından daha değerli: Nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlarda görülmeye başlandı
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