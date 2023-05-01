  • USD: 19,43 - 19,46
  • EURO: 21,36 - 21,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şehit babasından HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masaya tepki: İki elim yakanızda

Konyalı şehit babası Recep Pekdemir (70), HDP ile görüşen, Kandil ile iş birliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Vatana kim hainlik yaparsa karşılarına dikileceklerini söyleyen Pekdemir, "Kim vatana hainlik yapıyorsa Allahım bu dünyada da öbür dünyada da cezasını versin. Şehit ailelerinin elleri yakalarındadır. Şehitlerin kanıyla boğulacaklarına eminim. Bu Kandil'le kim görüşüyorsa bu 6'lı veya 7'li masa olur iki elimiz yakalarında olacak" dedi.

Şehit babasından HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masaya tepki: İki elim yakanızda
Ekleme: 1.05.2023 - 08:55 Güncelleme: 1.05.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Şehit babasından HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masaya tepki: İki elim yakanızda
SAT Komandosu Dz. Astsb. Kd. Çvş. Mevlüt Pekdemir (26), 2005 yılında Antalya Kumluca ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit oldu.

Konya'da yaşayan baba Recep Pekdemir, vatan, bayrak ve ezandan daha önemli bir şeyin olmadığını belirterek HDP ile işbirliği içerisinde olan CHP'ye tepki gösterdi.

Kandil'den oy beklentisi içerisinde olan partilere seslenen Pekdemir, 'Bizim bir tek hedefimiz var; 'Vatan, bayrak ve azan'. Siyasi görüşleri ne olursa olsun vatan, bayrak ve ezana kimseye el uzattırmayız. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' Birliğimizi, dirliğimizi kimse için bozdurtmadık, bozdurtmayız da.

Ben ve eşim çocuğumuzun şehit haberini aldıktan sonra iki rekat şükür namazı kılıp, 'Vatan sağ olsun' diyebildik. Bu vatanın sağ olması için de hiçbir haine geçit vermeyiz. Bunu herkes böyle bilsin' dedi.

Şehit babasından HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masaya tepki: İki elim yakanızda

'KİM VATANA İHANET EDERSE BABAMIN OĞLU OLSA ACIMAM'

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı yönündeki söylemlerin kendilerini kırdığını belirten Recep Pekdemir, 'Bırakın Öcalan'ı, Demirtaş'ı bu vatanı, bu bayrağı bu ezanı kim hor görürse babamın oğlu bile olsa cezasız kalmaması için elimden geleni yaparım.

Benim bir tarafım Doğuludur. Ama Doğulu olan herkes de HDP'li değildir. Onlarda gerçeğin ne olduğunu çok iyi görüyorlar. Allah vatan hainlerine fırsat vermesin.

Şehit babasından HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masaya tepki: İki elim yakanızda

Kim vatana hainlik yapıyorsa Allah'ım bu dünyada da öbür dünyada da cezasını versin. Şehit ailelerinin elleri yakalarındadır. Şehitlerin kanıyla boğulacaklarına eminim.

Bu Kandil'le kim görüşüyorsa bu 6'lı veya 7'li masa olur iki elimiz yakalarında olacak. Bizler daha ölmedik.

Bu ülkenin vatanperver gençleri de bitmez, evlatları da bitmez. Bunu akıllarından çıkarmasınlar. Unuturlarsa bizler sık sık hatırlatırız ' diye konuştu.

Şehit babasından HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masaya tepki: İki elim yakanızda


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Nurettin Canikli: Yedili Masa mutabakat metni taahhütleriyle ulus devletini tehdit ediyor
Petrol müjdesi: Bakan Dönmez 'yeni rezervi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak' diyerek duyurdu
Türkiye'nin DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'ye operasyonu dünyada gündem oldu
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: Beraber başardık!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz doğal gazda detaylar belli oldu
Şehit babasından HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masaya tepki: İki elim yakanızda
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu!
Muharrem İnce'den CHP'ye ağır gönderme! FETÖ'cü trollere dikkat çekti: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
MLKP operasyonunda HDP vekil adayı yakalandı: İstanbul merkezli soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı
CHP'yi anlamak için üç kelime yeter: Çöp çukur çamur
TEKNOFEST'te dünyada bir ilk: Kızılelma ve F-16'dan halk önünde kol uçuşu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na net mesaj: Biz görevdeyken Selo içeriden çıkamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap ediyor...
Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?
Osman Gökçek görüntüleriyle paylaştı: Mansur Yavaş AK Parti'nin seçim afişlerini hazmedemedi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Ben Maliye Bakanlığı yaparken...
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: İki şehit 45 yaralı
1 Mayıs hava durumu: Birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

1 Mayıs hava durumu: Birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir; uzmanlar tam tarih verdi

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir; uzmanlar tam tarih verdi

Uzmanlar uyarmıştı: İstanbul'da bir köprünün daha betonları döküldü itfaiye alarma geçti

Uzmanlar uyarmıştı: İstanbul'da bir köprünün daha betonları döküldü itfaiye alarma geçti