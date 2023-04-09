Süleyman Şenol Meral Akşener'i 'erdemsiz' olarak niteleyip vekil adayı olduğu İYİ Parti'den istifa etti: Kurucu hedeflerden saptı

İYİ Parti Konya milletvekili adayı Süleyman Şenol, partisinin açıkladığı milletvekilliği aday listesinde istediği sıra yer almadığı için partisinden istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şenol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, seçim sath-ı mailine girdi. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde aday olacak isimlerin listeleri, partiler tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. Listelerin YSK'ya teslim edilmesiyle merak edilen milletvekili adaylarının isimleri de netlik kazandı.İYİ Parti Konya milletvekili adayı Süleyman Şenol, partisinin açıkladığı milletvekilliği aday listesinde istediği sıra yer almadığı için partisinden istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şenol açıklamasında ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.Şenol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İlkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.Şenol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Yıllardır milletimize hizmet etmek şiarıyla verdiğim siyasi mücadelenin son merhalesinde, İYİ Parti Konya 5. sıradan aday olarak belirlendiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Tüm siyasi hayatımı verilen sözleri namus bilerek; edilen yeminleri kanun addederek geçirmiş bir siyasetçi olmanın öz bilinciyle, ilkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum. Dürüstlüğü önceleyen ilkeli duruşumun karşılık bulmaması, parti mensuplarının şahsi menfaatlerinin milli menfaatlerimizin önüne geçmesi ve parti içerisinde süregelen akıl tutulmasının, mensubu olduğum partinin ve liderinin ülkenin geleceğine yön verebilecek bir yetkinliğe ve güvenilirliğe sahip olmadığını göstermesi sebepleriyle, milletvekili adaylığımda ve kurucu hedeflerinden sapan İYİ Parti'den istifa ediyorum'