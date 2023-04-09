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Beyaz Gazete
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CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!

CHP'li Erdoğan Toprak ve eşi Ece Güner Toprak'ın vekillik oyunu, 7'li koalisyondaki kirli milletvekilliği pazarlığını gözler önüne serdi. Her fırsatta 'liyakat' masalları anlatan CHP ve İYİ Parti'deki tuhaf çelişkiler yumağı ilkesiz siyaset anlayışını ortaya koydu.

CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
Ekleme: 9.04.2023 - 22:04 Güncelleme: 9.04.2023 - 22:25 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
7'li koalisyondaki adaylık krizi sürerken, CHP'li Erdoğan Toprak ve eşi Ece Güner Toprak ayrıntısı dikkat çekti. Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İYİ Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi.

CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!

Kulis bilgilerine göre; Erdoğan Toprak kendisi de aday olduğu için kural gereği eşi Ece Güner Toprak'ı CHP listelerine yazdıramadı. Rotayı İYİ Parti'ye çeviren, Erdoğan Toprak eşini aday göstertti.

CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!

BERNA SUKAS DETAYI!

Kulislere göre; İYİ Parti'nin bu 'iyiliği' karşılıksız kalmadı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı yapıldı.

Daha önce; CHP'den zehir zemberek sözlerle ayrılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, kayırmacı siyaset anlayışına, 'Türk Siyasi Tarihine geçecek vaziyette, Karı-Koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar!' diyerek tepki gösterdi.

CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!

'REZİLLER'

Mustafa Kemal Çiçek, 'İyi Partinin İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan eşi Ece Güner Toprak; CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan Erdoğan Toprak aday; TBMM sizlere tahsisli! Türk Siyasi Tarihine geçecek vaziyette, Karı-Koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar! CHP li kadın, sırıtır diye, İP listelerinden gösterilmiş! Resmen becayiş yapmışlar! Reziller…!'

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